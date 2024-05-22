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Projecting Colorado’s offensive depth chart after spring transfer window
Troy Finnegan
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CUSportsReport
Staff Writer
The offseason never really started for Deion Sanders and the Buffaloes, who have spent the last six months and change revamping the roster with new recruits and transfers. The Buffs added multiple ...
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