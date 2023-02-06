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{{ timeAgo('2023-02-06 11:16:32 -0600') }} basketball Edit

PHOTOS: The best shots from Colorado's win over Cal

Tristan da Silva high-fives fans following the Buffs' 59-46 victory over the Cal Bears
Tristan da Silva high-fives fans following the Buffs' 59-46 victory over the Cal Bears (Nigel Amstock /CU Sports Report))
Nigel Amstock • CUSportsReport
Photographer

Colorado got off to a slow start Thursday, but managed to claw back to a 59-46 victory over the Cal Golden Bears.

Tristan da Silva led the Buffaloes with 20 points, while KJ Simpson scored 10, followed by Luke O'Brien and Jalen Gabbidon with 9 points each.

Check out our best photos from the game.


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