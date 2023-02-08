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PHOTOS: The best shots from Colorado's victory over Stanford

Buffalo Phil celebrates the Buffs' opening basket against Stanford. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Buffalo Phil celebrates the Buffs' opening basket against Stanford. (Nigel Amstock/CU Sports Report) (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Nigel Amstock • CUSportsReport
Photographer
@NigelAmstock

Despite a tight first half, Colorado took control in the second half to defeat Stanford 84-62 on Sunday.

Check out our best photos from the game.


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