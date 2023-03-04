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{{ timeAgo('2023-03-04 11:55:26 -0600') }} basketball Edit

PHOTOS: The best shots from Colorado's clash vs UCLA

KJ Simpson fights to drive the ball toward the basket. (Nigel Amstock / CU Sports Report)
KJ Simpson fights to drive the ball toward the basket. (Nigel Amstock / CU Sports Report) (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Nigel Amstock • CUSportsReport
Photographer
@NigelAmstock

Check out our best photos from last weekend as Colorado challenged No. 4 UCLA down to the wire before the Bruins ultimately prevailed 60-56.


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