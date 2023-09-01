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PHOTOS: Scenes from the Practices and Press Conferences of Fall Camp

Head coach Deion Sanders cruising on his Segway.
Head coach Deion Sanders cruising on his Segway. (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Nigel Amstock • CUSportsReport
Photographer
@NigelAmstock

As Colorado's first fall camp under Deion Sanders comes to a close and the Buffs kick off in Fort Worth on Saturday, CU Sports Report takes a look back on camp through the lens of staff photographer Nigel Amstock.

View the full fall camp gallery below:


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