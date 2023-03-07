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PHOTOS: Our best images from Colorado's win over Utah

Julian Hammond III drives the ball toward the basket during the first half of play against Utah. (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Julian Hammond III drives the ball toward the basket during the first half of play against Utah. (Nigel Amstock / CU Sports Report) (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Nigel Amstock • CUSportsReport
Photographer
@NigelAmstock

Colorado sent out seniors Ethan Wright, Jalen Gabbidon and Cody Mains with a 69-60 Senior Day victory over Utah on Saturday.

Julian Hammond III and Tristan da Silva led the Buffaloes with 15 points each, while Nique Clifford recorded his first career double-double.

Check out our best photos from the game.


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