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PHOTOS: Colorado's season concludes with a loss to Utah Valley in NIT

Lawson Lovering looks to get the ball around a Utah Valley defender. (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Lawson Lovering looks to get the ball around a Utah Valley defender. (Nigel Amstock / CU Sports Report) (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Nigel Amstock • CUSportsReport
Photographer
@NigelAmstock

Colorado's season concluded with a loss to Utah Valley in the second round of the National Invitational Tournament.

Check out our best photos from the game.


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