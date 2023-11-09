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PHOTOS: Colorado defeats Towson in season opener

Eddie Lampkin Jr. looks to drive the ball around a Towson defender during the second half of play at the CU Events Center. (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Eddie Lampkin Jr. looks to drive the ball around a Towson defender during the second half of play at the CU Events Center. (Nigel Amstock / CU Sports Report) (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Nigel Amstock • CUSportsReport
Photographer
@NigelAmstock

Colorado’s men’s basketball team opened the 2023-24 season with a dominant 75-57 win over Towson Monday night in Boulder. Read our complete recap of the matchup here.


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