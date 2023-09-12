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PHOTOS: Colorado defeats Nebraska at Folsom Field

Anthony Hankerson drags a Nebraska defender during the fourth quarter of play at Folsom Field. (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Anthony Hankerson drags a Nebraska defender during the fourth quarter of play at Folsom Field. (Nigel Amstock / CU Sports Report) (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Nigel Amstock • CUSportsReport
Photographer
@NigelAmstock

Boulder was electric on Saturday as the Buffs beat down their biggest rival, Nebraska, 36-14, at Folsom Field. CU now sits at 2-0 after receiving contributions from numerous players on both sides of the ball.

CU Sports Report photographer Nigel Amstock captured the atmosphere and action Saturday, and you can view the full gallery from the game below:


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