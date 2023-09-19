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PHOTOS: Colorado defeats Colorado State in 2OT

Coach Prime leads the Buffs' on the field prior to kickoff against Colorado State. (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Coach Prime leads the Buffs' on the field prior to kickoff against Colorado State. (Nigel Amstock / CU Sports Report) (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Nigel Amstock • CUSportsReport
Photographer
@NigelAmstock

The Rocky Mountain Showdown has never been more personal as the Buffs and the Rams got chippy between the hashes before ultimately CU came out victorious, 43-35, in double overtime.

CU Sports Report's Nigel Amstock captured all the top moments from yet another spectacular Saturday at Folsom Field.

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