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PHOTOS: Best shots from Colorado's loss to USC

Colorado receiver Omarion Miller looks to shed a USC defender during the fourth quarter of play at Folsom Field. (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Colorado receiver Omarion Miller looks to shed a USC defender during the fourth quarter of play at Folsom Field. (Nigel Amstock / CU Sports Report) (Nigel Amstock / CU Sports Report)
Nigel Amstock • CUSportsReport
Photographer
@NigelAmstock

Colorado couldn't come out with a win against USC, but they were able to put together an exciting finish on another big day Folsom Field.

Check out Nigel Amstock's gallery from the field on an electric day in Boulder below:


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