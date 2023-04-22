News More News
{{ timeAgo('2023-04-22 13:11:16 -0500') }} football Edit

Join our live discussion from Colorado's spring game

Staff
CU Sports Report

Colorado kicks off its highly-anticipated, sold-out spring game at 1 p.m. MT (on ESPN) from Folsom Field as fans get their first look at the Deion Sanders Era.

Our team will be posting observations and analysis throughout the day in a live thread on our premium message board. Join in on the conversation!

Related links:

-Five storylines to watch in Colorado's spring game

-See which recruits are visiting for Colorado's spring game

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}