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Game Day Podcast: Nebraska at No. 22 Colorado

Dave Berry, Clint Cosgrove, Greg Smith
Rivals.com

Tune into Clint Cosgrove and Greg Smith for their entertaining take on the Nebraska-Colorado showdown on Saturday at noon ET.

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