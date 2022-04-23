 CUSportsNation - GALLERY: Photos from Colorado's Spring Showcase
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GALLERY: Photos from Colorado's Spring Showcase

Justin Guerriero • CUSportsNation
Editor
@GuerrieroCU

All photos by Nigel Amstock, Rivals.


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