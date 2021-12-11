 CUSportsNation - GALLERY: Buffs top Patrick Baldwin Jr. and the Milwaukee Panthers, 65-54
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GALLERY: Buffs top Patrick Baldwin Jr. and the Milwaukee Panthers, 65-54

Justin Guerriero • CUSportsNation
Editor
@GuerrieroCU

All photos courtesy of Nigel Amstock/Rivals.


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