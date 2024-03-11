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FutureCast: Colorado the pick for physical four-star Georgia linebacker
John Garcia Jr.
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Mantrez Walker is closing in on a verbal commitment. The Buford (Ga.) High School linebacker, one of the most physical on tape in the class of 2025, is looking to make a college football commitment...
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