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Five Takeaways from Colorado’s spring football media day
Troy Finnegan
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CUSportsReport
Staff Writer
Colorado held its first big offseason press conference Wednesday after its second spring football practice. It was Deion Sanders’ first time addressing the media since the end of the season as he p...
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