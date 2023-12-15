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Elite 2025 DB Faheem Delane breaks down his top five & Colorado interest

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Five schools remain in contention for elite safety Faheem Delane. The 2025 prospect out of Olney (Md.) Good Counsel has narrowed his list of options down to Virginia Tech, Alabama, Ohio State, LSU, and Tennessee but Colorado still has a shot to make some noise.

Delane, a top 15 prospect in the 2025 class, breaks down his top schools with Rivals.com in the video below.

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