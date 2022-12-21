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PgoK
Committed
Targets to watch
Announcement: 4 p.m. MST Wednesday
Competition: South Carolina
Announcement time: 9:45 a.m. MST Wednesday
Competition: Nebraska
Announcement time: 2 p.m. MST Wednesday
Competition: Oklahoma, LSU, Texas A&M, Texas, Utah
Announcement time: 8 a.m. MST
Competition: Georgia
Announcement time: 11 a.m. MST Wednesday
Competition: Wisconsin, West Virginia, Cincinnati, Howard
Competition: Arkansas, Texas A&M
Transfer additions