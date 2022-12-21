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Early Signing Day HQ

CU Sports Report
Staff

This page will serve as a central hub for all the information coming in throughout the day as Colorado officially begins adding members to its 2023 recruiting class.

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Signed

Transfers official ...

Committed

Targets to watch

Competition: Kansas

Announcement: 4 p.m. MST Wednesday

Competition: South Carolina

Announcement time: 9:45 a.m. MST Wednesday

Competition: Nebraska

Announcement time: 2 p.m. MST Wednesday

Competition: Oklahoma, LSU, Texas A&M, Texas, Utah

Announcement time: 8 a.m. MST

Competition: Georgia

Announcement time: 11 a.m. MST Wednesday

Competition: Wisconsin, West Virginia, Cincinnati, Howard

Competition: Oregon

Competition: Arkansas, Texas A&M

Transfer additions

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