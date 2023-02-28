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Defensive tackles coach Patrick Hill departing for NFL coaching position

Craig Meyer • CUSportsReport
Staff

Colorado defensive tackles coach Patrick Hill is leaving the program for a coaching position with the Minnesota Vikings, Buffs head coach Deion Sanders announced Monday in an Instagram post.

Hill will be an assistant defensive line coach with the Vikings, according to a report from On3.com. There, he’ll replace A’Lique Terry, who left to become the new offensive line coach at Oregon.

In his post – which came with an accompanying video shot by his son, Deion Sanders Jr. – Sanders described Hill’s move to the Vikings as “a tremendous opportunity.” In the video, Hill said he’ll be leaving for Minnesota Wednesday morning.

A Shreveport, La. native, Hill officially joined Colorado’s staff just one month ago after spending last season as a defensive analyst at LSU, where he worked under Tigers defensive line coach Jamar Cain. His previous coaching stops included James Madison, West Virginia State, Eastern Michigan, Central Oklahoma, Upper Iowa and Birmingham Southern.

Hill’s departure will force Sanders to fill a vacancy on staff only about three weeks before the start of spring practice. The Buffs have three defensive quality control coaches on staff – Dennis Thurman, Anthony Balancier and Vincent Dancy – who could, at the very least, serve in the role on an interim basis before a permanent replacement is found.

Colorado's remaining defensive assistant coaches are meeting with the media Thursday for a previously scheduled series of press conferences.

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