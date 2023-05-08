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Danny O'Neil talks life since committing to Colorado

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove catches up with 2024 Colorado quarterback commit Danny O'Neil to talk about life since committing to the Buffaloes. O'Neil discusses some receiver recruits he is targeting to join him in Boulder, his upcoming official visit, his message to the Colorado fans and more.

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