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BLACK FRIDAY DEAL: Get 75 percent off first year of new annual subscription

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Staff
CU Sports Report

It's that time again -- our BEST DEAL OF THE YEAR is back for Black Friday!

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Deal expires Monday. Cancel anytime.

Follow us into a pivotal offseason for the Buffs as Deion Sanders continues his roster rebuild through another transfer portal cycle and in the lead-up to the early signing period next month. Also follow our in-depth coverage of Colorado basketball.

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